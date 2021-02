ZN: meer regionale regie voor dominante zorgverzekeraar

Als het aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ligt, krijgen per regio de grootste twee zorgverzekeraars de touwtjes in handen. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de basisinfrastructuur en adresseren knelpunten en uitdagingen. De overige verzekeraars stellen zich ‘congruent’ op, jargon voor: volgen de dominante verzekeraars.

ZN werpt deze suggestie op in een reactie op de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Uit deze discussie moeten uiteindelijk de contouren van een toekomstige inrichting van de zorg naar voren komen. “Centraal thema in de discussienota is voor ons organisatie en regie”, aldus ZN. “Dat thema is immers het onderwerp van vele discussies die momenteel, mede naar aanleiding van de coronacrisis, in ons land gevoerd worden.”

Geen landelijke blauwdruk

Volgens ZN worden deze discussies gekenmerkt door het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan regie, duidelijkheid en aanspreekbaarheid en anderzijds de complexiteit van de zorg en het grote aantal partijen dat daarbij betrokken is. De neiging om in reactie hierop terug te vallen op centrale overheidsregie of een landelijke blauwdruk, vindt ZN contraproductief. De regio is wat ZN betreft het juiste schaalniveau om samenhang in het zorgaanbod aan te brengen.

Regiobeeld leidend

Binnen de verschillende regio’s zouden de twee zorgverzekeraars die marktleider zijn de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de basisinfrastructuur. Ook zouden zij als eersten knelpunten en uitdagingen in de zorg moeten adresseren. Draaiboek voor dit alles zijn de regiobeelden, die de zorgverzekeraars recentelijk hebben opgesteld. Waar het gaat om de basisinfrastructuur en noodzakelijke regionale transities zouden de andere zorgverzekeraars hun zorginkoop ‘gelijkgericht’ en ‘congruent’ moeten invullen. Daarbij pleit ZN voor uniformering van regio-indeling binnen de zorgwetten.

Landelijk hoofdlijnenakkoord

Toch vindt ZN de regio niet op alle punten een logische schaal. Innovatie ontstaat weliswaar vaak lokaal, maar bewezen innovaties moeten ook worden opgeschaald. De zorgverzekeraars moeten bij bewezen succes ervoor zorgen dat innovaties regionaal over en weer worden overgenomen. Ook als het om financiële uitgangspunten gaat, denkt ZN op landelijke schaal. Zo wil ZN “één landelijk hoofdlijnenakkoord met inhoudelijke en financiële afspraken en met heldere goed uitvoerbare en resultaatgerichte implementatieafspraken”.

Verbeterd instrumentarium

Met het oog hierop wil ZN een verbeterd instrumentarium. Dit betekent om te beginnen een fundamentele verbetering van de risicoverevening. De ondercompensatie van chronisch zieken én de overcompensatie op gezonde verzekerden moet stoppen. Daarnaast willen de zorgverzekeraars ‘specifieke declaratie-informatie’, zodat ze voortaan uitsluitend zorg vergoeden die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Een uitgebreide informatieplicht en gegevensuitwisseling tussen de patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar hoort hier ook bij.

Preventie

ZN waarschuwt voor eenzijdige aandacht voor de curatieve zorg. Het probleem qua volume, kosten en personeel zit vooral bij de langdurige zorg. Die is volgens ZN “de duurste van Europa”. Mede om de problemen in deze sector aan te pakken wil ZN meer aandacht voor preventie en positieve gezondheid. Onder het motto ‘Nederland gezond’ zou de overheid een centrale visie op gezondheidsbevordering moeten ontwikkelen. Zo zou er gezien de samenhang tussen gezondheid, wonen, arbeidsmarkt en schuldenproblematiek meer over de domeinen heen moeten worden samen gewerkt. Dit betekent ook nieuwe vormen van financiering. Nu zijn er slechts beperkte vergoedingsmogelijkheden voor interventies gericht op behoud van gezondheid. “Neem bewezen effectieve preventie-interventies op in de basisverzekering”, bepleit ZN.