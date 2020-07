ZN-visie over ggz in 2025: meer accent op complexe zorg

De zorgverzekeraars willen dat de ggz zich in de toekomst veel meer toelegt op complexe zorgvragen. Dat kan als “het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de samenleving” verbetert, schrijft ZN in ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’.

Medisch vraagstuk

“Maken we van levensproblemen niet onnodig een medisch vraagstuk? Kán de ggz dergelijke levensproblemen überhaupt oplossen? Zouden we de samenleving niet mentaal weerbaarder moeten maken en meer moeten investeren in het gemeentelijk sociaal domein?”

Dat stelt ZN in haar visie, die ze heeft geschreven omdat de ggz “onder grote druk staat”. De vraag naar zorg is al groot en wordt complexer en groeit sneller dan de sector aankan, aldus de zorgverzekeraars. Bovendien is het aanbod versnipperd en te regionaal. De kwaliteit van behandelingen is moeilijk vast te stellen. Veel instellingen zitten in financiële problemen. Ten slotte is er een tekort aan personeel en een hoog ziekteverzuim.

Zorgverzekeraars vinden die ontwikkelingen zeer zorgwekkend, staat in de visie die is tot stand gekomen na consultatie van ongeveer tachtig betrokken zorgverzekeraars, beleidsmakers, experts, toezichthouders en cliënten.

Zes ambities

De verzekeraars presenteren zes ambities voor de ggz in 2025: de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten moet keren. Samen met het ggz-veld zijn er goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en met een nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd. Zorgverzekeraars verbeteren de samenwerking tussen huisartsenzorg en ggz-sector, waarbij het sociaal domein en de eerste lijn zijn versterkt.

Voldoende financiering

Zorgverzekeraars willen ook dat het kabinet de gemeenten via het Gemeentefonds voldoende financiert om hun (ggz-)taken waar te maken, maar ook dat ze een heldere standpunt inneemt over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet. Ten slotte moet het kabinet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.