Zo gaat het nieuwe Bravis-ziekenhuis er uitzien

Met maximaal vijf bouwlagen en een technieklaag gaat het op in het omringende landschapspark. In het schetsontwerp zijn de hoofdvorm en de hoofdindeling van het ziekenhuis bepaald en is gekeken hoe het gebouw in de omgeving past. Ruim honderd Bravis-medewerkers werkten in verschillende sessies nauw samen met het ontwerpteam. De start van de bouw is gepland in 2026 en de opening van het nieuwe ziekenhuis zal naar verwachting in 2029 plaatsvinden.

Compact

De afgelopen maanden is bepaald hoeveel ruimte elke afdeling nodig heeft en wat de meest ideale ligging is. Het resultaat is een compact ziekenhuis van 75.000 vierkante meter met maximaal vijf bouwlagen en een laag met de technische installaties. Het gebouw wordt niet hoger dan 24 meter. Nu het schetsontwerp klaar is, worden in de loop van dit jaar het voorlopig ontwerp en rond de zomer van 2024 het definitief ontwerp afgerond.

Duurzaamheid

Het nieuwe ziekenhuis wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), volledig elektrisch, zonder gas. Daarnaast wordt gewerkt met warmtekoudeopslag en zonnepanelen. Duurzaamheid wordt bovendien doorgetrokken naar de omgeving buiten het ziekenhuisgebouw. De landschapsarchitect heeft in zijn ontwerp onder andere de opvang van water en de aanleg van groene parkeerplaatsen verwerkt. De duurzaamheidsambities van Bravis gaan hiermee verder dan de wettelijke eisen.

Ziekenhuisterrein

Bij de bepaling van de exacte locatie is rekening gehouden met het bestemmingsplan. Door de gekozen vormgeving en ligging op het terrein wordt optimaal gebruikgemaakt van het daglicht en hebben patiënten en medewerkers maximaal zicht op de groene omgeving. Dankzij korte loopafstanden moet iedereen snel en makkelijk zijn weg kunnen vinden. Bezoekers, medewerkers, leveranciers en ambulances hebben bovendien op het ziekenhuisterrein hun eigen verkeersroutes. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen zich laten afzetten in de ‘kiss & ride’-zone. Het parkeergebouw bevindt zich eveneens dicht bij de hoofdingang, evenals een bushalte. Verder komen er rijwielpaden door het landschapspark, waardoor het ziekenhuis ook per fiets goed bereikbaar is.

Sinds september vorig jaar is aan het schetsontwerp gewerkt door een team dat onder andere bestaat uit architectencombinatie Team aan de Schie, landschapsarchitect Bosch Slabbers en installatieadviesbureau Deerns.