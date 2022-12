Zo ziet de nieuwe LHV-structuur er per 1 januari 2023 uit

De nieuwe structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is af. Vanaf 1 januari is de LHV één vereniging die bestaat uit negentien afdelingen. De democratisch verkozen ambassadeurs vertegenwoordigen huisartsen in de regio en op landelijk niveau in de landelijke ledenvergadering.

“Als vereniging hebben we een enorme grote stap gezet om de LHV toekomstproof te maken”, reageert LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. “De nieuwe democratische structuur staat. Laten we samen onze vereniging verder vorm geven.”

Overgangsjaar 2022

Om de nieuwe structuur vorm te geven, zijn in 2022 diverse stappen gezet. Nadat begin 2022 de nieuwe statuten van kracht werden, is in het afgelopen jaar grotendeels gewerkt volgens de nieuwe structuur en werkwijze. “Tegelijkertijd was 2022 een overgangsjaar van MOVE IT (MOdernisering VEreniging Implementatie en Transitie), waarin de nieuwe structuur verder vorm kreeg en de oude structuur met kringen werd afgebouwd”, aldus de LHV.

Negentien afdelingen

De kringen zijn nu vervangen door afdelingen en in het hele land werden ambassadeurs verkozen. Vanaf 1 januari is de LHV officieel één vereniging die bestaat uit negentien afdelingen. De democratisch verkozen ambassadeurs vertegenwoordigen huisartsen in de regio en op landelijk niveau in de landelijke ledenvergadering.