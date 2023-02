ZonMw doet VWS voorstel voor meer onderzoek naar langdurige covid

De NOS meldde maandag dat de financiering van onderzoeken naar langdurige covid (ook wel post-covidsyndroom genoemd) niet goed geregeld is, waardoor de studies stil kunnen komen te liggen. ZonMw stelt dat er inderdaad “aanvullend onderzoek” naar de aandoening nodig is en bevestigt naar aanleiding van de berichtgeving van de NOS dat een pleidooi daarvoor eraan komt.

Beperkte informatie

“Er is nog veel onduidelijk over het ziektebeeld en op dit moment zijn er geen behandelingen beschikbaar die (de oorzaken van) post-covidklachten kunnen verminderen en/of wegnemen”, zegt een woordvoerder van ZonMw. Dat komt onder meer door “de beperkte informatie over de onderliggende oorzaken”. Het is daarom noodzakelijk om patiënten langdurig te volgen en zulk onderzoek kan naar verwachting drie tot vijf jaar in beslag nemen. “Hoe lang het onderzoek precies moet gaan lopen is nog niet te zeggen”, stelt de organisatie, die innovatie en onderzoek in de zorg financiert.

Hoe veel mensen langdurige covid krijgen is onduidelijk, evenals hoe lang de klachten aanhouden. Onderzoekers weten ook nog niet waarom sommige mensen helemaal herstellen van corona, terwijl anderen gezondheidsproblemen blijven houden.

Organisatie van zorg

ZonMw pleit voor onderzoek naar de onderliggende factoren die de klachten veroorzaken, maar ook naar de organisatie van zorg voor langdurige coronapatiënten en “sociaal maatschappelijk herstel en betrokkenheid”.

Het ministerie heeft zelf gevraagd om het uitwerken van een zogenoemde ‘kennisagenda’, waarin staat beschreven aan welke kennis over langdurige covid het volgens meerdere partijen uit het veld nog ontbreekt. (ANP)