Interessant voor u

Nieuws

Verpleeghuizen dicht voor bezoekers

Alle verpleeghuizen in Nederland moeten vanaf vrijdagochtend hun deuren sluiten voor bezoekers. Het besluit is bedoeld om besmetting door het coronavirus te beperken en de druk op de ziekenhuizen en IC's te verminderen. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april.