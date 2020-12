Zorg dubt nog over omgang met werknemers die vaccinatie weigeren

Het is nog onbekend of zorgmedewerkers in de ouderenzorg die weigeren zich te laten inenten straks verplicht worden om dit te melden aan bewoners. “We moeten uitzoeken hoe we daar precies mee omgaan. Maar het moet wel geregeld worden”, zegt een woordvoerder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg.