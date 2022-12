Zorg en Zekerheid sluit ook meerjarencontract voor herstelzorg met ziekenhuis

Het doel van het vijfjarige overeenkomst is ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende goede en betaalbare herstelzorg in de regio beschikbaar is. Volgens de verzekeraar is er nu ruimte om inhoudelijk samen te werken en doelen te realiseren.

Digitale zorg en hulpmiddelen

De nieuwe overeenkomst richt zich op verbreding en verdieping van herstelzorg, zoals inzet van digitale middelen en focus op wat mensen wél kunnen. Dat voorkomt dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. Een voorbeeld is dat Zorg en Zekerheid en Alrijne samen onderzoeken welke digitale zorg en hulpmiddelen ondersteunend kunnen zijn. Daarbij kijken ze naar innovaties die elders effectief zijn.

Zekerheid

Bestuurder Ivo van der Klei van Alrijne: “Het geeft ons ook de zekerheid dat we in scholing voor medewerkers kunnen investeren en processen kunnen aanpassen. Dat draagt bij aan werkplezier van onze collega’s en dat is in deze tijd van personeelskrapte extra belangrijk.”

Over zorgdomeinen heen

Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid: “Zorg en Zekerheid heeft al meerjarenovereenkomsten met vvt-organisaties waarbij ook met het sociale domein wordt samengewerkt. Het zou goed zijn als andere partijen ook meerjarig met elkaar samen gaan werken, over de zorgdomeinen heen. Dan kunnen we deze beweging in de hele regio Zuid-Holland Noord mogelijk maken.”

Herstelzorg van Alrijne is er voor mensen van alle leeftijden in Zuid-Holland Noord die na een ziekenhuisopname nog moeten revalideren. Dat kan binnen de zorggroep, maar ook bij een andere zorgorganisatie of thuis.