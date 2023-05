Zorgpartijen in Achterhoek kunnen regionaal actuele data analyseren

De Achterhoek krijgt een domein-overstijgende data-infrastructuur voor het monitoren van gezondheid. Voor Nederland is het uniek dat organisaties elkaars data op een privacy-vriendelijke manier kunnen inzien. Maarten den Braber, oprichter Population Health Data NL: “Voor het Integraal Zorgakkoord is regionale monitoring essentieel.”

In de Achterhoek werken ziekenhuis, huisartsen, ouderenzorg, GGZ, GGD en gemeenten onder de naam ‘8RHK Gezond’ aan regionale gezondheid. Met de betrokken partijen -georganiseerd in de regionale werkgroep Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek (GERDA)- is het nu mogelijk om gezamenlijke data-analyses te doen, zonder daarbij elkaars gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden.

Meerdere partijen

Dat gebeurt met de ‘Multi Party Computation techniek’. Deze techniek maakt het mogelijk om tussen meerdere partijen data-samenwerkingen op te zetten om actuele data te analyseren op een privacy-vriendelijke manier. De data blijft binnen de eigen organisatie. Partijen krijgen inzicht over de zorgketen heen op geaggregeerd niveau, maar leren niets over individuele patiënten of burgers. De software zorgt er ook voor dat partijen in controle blijven over wie welke analyse op welke dataset kan doen -data governance- en dat dit kan worden aangetoond, ook wel auditing.

De infrastructuur is ontwikkeld in samenwerking met TNO-spinoff Linksight. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door Invest-NL.