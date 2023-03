‘Zorg krijgt beperkte overgangstermijn voor Wet Digitale Overheid’

De Wet Digitale Overheid (wdo) treeft waarschijnlijk in juli in werking. Inloggen bij publieke dienstverleners mag dan alleen nog maar via ‘erkende inlogmiddelen’, zoals het bekende DigiD. Op die manier wil de overheid de digitale veiligheid vergroten.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaalde in 2018 dat medische gegevens met het hoogste betrouwbaarheidsniveau van inloggen moeten worden beschermd, onder meer om het medisch beroepsgeheim te waarborgen.

Korte overgangsperiode

Nadat de wet in werking treedt, volgt een overgangsperiode om betrokken partijen de gelegenheid te geven aan de nieuwe eisen te voldoen. Hoe lang die duurt, is nog niet bekend en zal per sector verschillen. De zorgsector moet rekening houden met een “beperkte overgangstermijn”, zegt Leo van der Lubbe, senior beleidsadviseur bij VWS, in een bericht van expertisecentrum Nictiz.

De reden voor de korte overgangsperiode voor de zorg is volgens Van der Lubbe dat er al diverse programma’s en projecten zijn geweest die veilig inloggen in de zorg mogelijk maken. Veel organisaties voldoen dan ook al aan de wettelijke eisen.

“Inmiddels kan in potentie al ongeveer 40 procent van de zorgaanbieders gebruik maken van erkende middelen via de RouteringsdienstNL”, zegt Bob van Os van Nictiz. Die voorziening heette voorheen ToegangVerleningService (TVS) en zorgt voor een veilige digitale toegang die voldoet aan de nieuwe wetgeving.