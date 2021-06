Zorg op afstand neemt af, aanbevelingen om het tij te keren

Meer zorg buiten de muren van het ziekenhuis leveren met dankzij digitale middelen was bittere noodzaak aan het begin van de coronacrisis. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme zette de trend niet door. Tegen het eind van de eerste golf nam het zelfs weer af. Dat constateren de opstellers van de ZorgDichtbijWijzer, gefinancierd door VWS. Zij presenteren een leidraad en een reeks aanbevelingen om te werken aan JZOJP&M: de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment.

“Zorg Dichtbij bieden is een verandertraject”, schrijft de gelegenheidscoalitie die het onderwerp onder de loep nam. Instelling en zorgregio’s hebben dan ook een implementatie- en verandermanager nodig om de randvoorwaarden te creëren. Zo moeten zorgsystemen op elkaar aangesloten worden en inter-operabel zijn. Ook moeten er over de financiering en verantwoordelijkheden afspraken worden gemaakt, aldus de coalitie.

Afbreuk aan werkplezier

De conclusies zijn gebaseerd op een serie gesprekken met patiënten en zorgverleners. Daar komt onder meer uit naar voren dat zij telefonisch contact ervaren als minderwaardig aan fysiek contact. Beeldbellen staat daar kwalitatief wel mee op gelijke voet. Toch hebben ze daarbij een steuntje in de rug nodig van bijvoorbeeld digicoaches, zeggen de onderzoekers. Een ander punt van aandacht is dat een aantal zorgverleners aangeeft dat digitale zorg afdoet aan het werkplezier. Naast de ‘harde’ waarden moet dus ook oog zijn voor dergelijke zachte waarden, staat in het stuk.

Rol van leveranciers

Tot slot moeten ook de ict-leveranciers hun bijdrage leveren, onder meer middels zogeheten downstream verwijstools. “Op termijn zouden zorgpaden met gemaakte kanaalkeuzes en extramurale Zorg Dichtbij-partners een logische koppeling behoeven in de lokale epd’s”, staat in het document. “Waarbij ook afsprakensystemen van 3e en 2e lijn naar diverse 1e lijn partijen geïntegreerd kunnen worden.”

Implementatie van een vaste digitale triage binnen het epd – met daarin de mogelijkheden en voorkeuren van de patiënt voor zorg op afstand – behoort eveneens tot de aanbevelingen. Dat maakt het mogelijk dat de wijze van zorgverlening en communicatie een kwestie is van samen beslissen. Ook daarbij is een taak weggelegd voor de leveranciers.