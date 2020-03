Zorg over beschikbaarheid beschermingsmiddelen coronavirus groeit 

Zorgverleners maken zich in de strijd tegen het coronavirus in toenemende mate bezorgd over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. De door GGD/GHOR Nederland beloofde ‘structuur van regionale aanspreekpunten’ laat op zich wachten, terwijl de voorraden slinken. Van verschillende kanten wordt minister Bruins van Medische Zorg opgeroepen om alle beschikbare middelen te vorderen, zodat ze niet naar andere sectoren of over de grens verdwijnen.

GGD/GHOR Nederland maakte op 6 maart bekend vaart te zetten achter een landelijke inventarisatie van de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals mondkapjes, spatbrillen, schorten en handschoenen. “We gaan er voor zorgen dat in Nederland in alle regio’s zo lang mogelijk veilige zorg geleverd kan worden door goede afspraken te maken over de verdeling van deze beschermingsmiddelen en testkits” , aldus GGD/GHOR Nederland.

Verdeling

Sluitstuk moet een plan worden waarmee deze middelen zo goed mogelijk worden verdeeld. Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en GGD’en krijgen daarbij prioriteit. Voorlopig is deze ‘structuur van landelijke aanspreekpunten’ nog niet operationeel, zo leert een op 10 maart gepubliceerd persbericht op de site van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). “Helaas is er vandaag nog geen antwoord gekomen op de vraag hoe de extra beschikbare middelen te bestellen zijn en waar deze geleverd worden. GGD/GHOR Nederland heeft ons laten weten dat er hard aan gewerkt wordt: de structuur van regionale contactpersonen/distributiepunten is bijna gereed.”

Dagkoersen

“De LHV zet er druk op om dit voor elkaar te krijgen”, reageert een woordvoerder van de LHV. “Want binnen de achterban groeit de zorg over de beschikbaarheid van beschermende middelen.”

“Ook wij maken ons zorgen over de aanvoer van beschermingsmiddelen”, zegt woordvoerder Wim Pleunis van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), dat als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met het coronavirus te maken kreeg. “De stand van zaken is nu dat we nog een paar dagen vooruit kunnen, maar dat zijn dagkoersen. We maken ons met name zorgen over de vraag of dat wat we besteld hebben ook daadwerkelijk komt.”

Lees verder: Coronacrisis: ‘We kunnen nog een paar dagen vooruit’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte juist op woensdag 10 maart 121 nieuwe besmettingen bekend, een verdubbeling ten opzichte van 9 maart. Het totale aantal besmettingen is daarmee opgelopen tot 503. Vijf mensen zijn nu overleden. Het vijfde slachtoffer in Nederland van het longvirus betreft iemand van 68 jaar met volgens het RIVM onderliggend lijden.

Noord-Brabant

Bijna de helft van de meldingen van besmettingen met het coronavirus is gedaan door patiënten uit Noord-Brabant. Volgens het RIVM is een deel van de toename tot 233 besmettingen te verklaren door het nadere onderzoek dat is gedaan onder 1097 medewerkers van ziekenhuizen in Noord-Brabant.

Verschillen

Van die medewerkers bleek 3,9 procent inderdaad drager van het coronavirus. De percentages verschillen per ziekenhuis, aldus het RIVM. Daarnaast zijn 200 patiënten van die ziekenhuizen getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9 procent het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten. Behalve de provincie Noord-Brabant zijn er ook veel besmettingen in de provincie Utrecht (66), Zuid-Holland (57) en Limburg (48).

Amsterdam

In Amsterdam en omstreken zijn nu zeventien mensen besmet met het nieuwe coronavirus: acht in de stad en negen in omliggende gemeenten. Dat zei burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van de gemeenteraad. Zij noemt het aantal relatief laag, zeker gezien de hoeveelheid besmettingen in Brabant. Alle besmette personen in en om de hoofdstad zitten in thuisquarantaine. Het gaat om mensen die in risicogebieden zijn geweest, aldus de burgemeester.

Maatregelen

Volgens Halsema is een stijging wel te verwachten maar is er nog altijd geen reden om evenementen te schrappen of maatregelen te nemen in instellingen waar veel mensen samenkomen. Halsema stelt dat de zorginstellingen de situatie prima aankunnen. De gemeente laat de afdeling economische zaken uitzoeken wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de hoofdstedelijke economie, zegt Halsema. Hotels en restaurants in Amsterdam hebben het aantal gasten flink zien teruglopen, meldde Het Parool dinsdag.

Buitenland

Van de 503 besmette personen zijn er 199 besmettingen terug te voeren op een bron in het buitenland. Voor 92 gevallen zijn nog naspeuringen naar de oorzaak gaande. De meerderheid van mensen in die laatste categorie woont in Noord-Brabant.

Het RIVM heeft ook de lijst met risicogebieden aangepast. De omgeving van het noorden van Italië, dat eerder als risicogebied gold, is wegens de uitbraak uitgebreid naar geheel Italië. Singapore en Macau zijn van de lijst afgevoerd, omdat het virus daar niet meer op grote schaal wordt verspreid. (Skipr/ANP)

Lees verder: Coronacrisis: ‘We kunnen nog een paar dagen vooruit’