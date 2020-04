Zorg Rijnmond stroomlijnt revalidatie coronapatiënten

Coronapatiënten die een langdurig verblijf op de Intensive Care overleven, hebben intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. De patiënten zijn verzwakt en hebben veelal te maken met fysieke, cognitieve en psychische problemen. Voor coronapatiënten geldt daarnaast dat ze te maken hebben gehad met langdurig isolement en een gemiddeld hogere leeftijd hebben. Deze complexe zorgvragen maken de inzet van zowel Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) als Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) noodzakelijk.

Gezamenlijke afdeling

MSR-aanbieder Rijndam Revalidatie en Laurens en Aafje, die beiden GRZ aanbieden, hebben inmiddels speciale klinische revalidatieafdelingen in Rotterdam ingericht voor post-IC coronapatiënten. De betrokken aanbieders onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een gezamenlijke afdeling bij Laurens te openen, waarbij patiënten terecht kunnen die baat hebben bij een gespecialiseerd zorgaanbod vanuit zowel GRZ als MSR. Door intensief samen te werken dragen de instellingen zorg voor voldoende revalidatieplaatsen en -faciliteiten, waarbij de capaciteit verder kan worden opgeschaald als dat nodig is. De vijf samenwerkende partijen werken verder nauw samen op het gebied van scholing en behandelprogramma’s.

Triageprotocol

Om te zorgen dat coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care aan hun herstelprogramma kunnen beginnen, ontwikkelen de zorginstellingen gezamenlijk een triageprotocol. Dit protocol zal in alle Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) gebruikt worden om de patiënten vervolgens naar de juiste instelling in de regio toe te leiden.

Piek

De verwachting is dat driekwart van de patiënten die de IC overleeft, een indicatie heeft voor MSR of GRZ. De eerste patiënten dienen zich nu al aan, maar de piek post-IC patiënten is waarschijnlijk in de maanden mei en juni.