Zorg vraagt nieuw kabinet om 10 miljard euro voor verduurzaming

De zorgsector heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming. Het ontbreekt echter aan stimulerende financiering en wet- en regelgeving en administratieplichten sluiten niet op elkaar aan. De ondertekenaar van de Greendeal Duurzame Zorg vragen daarom in een brief de steun van de nieuwe fracties in de Tweede Kamer.

De zorgsector is voor 7 procent verantwoordelijk van de totale CO2voetafdruk van Nederland. Reden voor de sector om met verduurzaming aan de slag te gaan. De Green Deal Duurzame Zorg werd in 2015 in het leven geroepen, in 2018 vernieuwd en is inmiddels ondertekend door 241 organisatie die bij de gezondheidszorg betrokken zijn. De Green Deal richt zich op vier pijlers: reductie CO2-voetafdruk, circulair werken, medicijnresten uit het water en het stimuleren van een gezondheidsbevorderende omgeving.

Praktijk weerbarstig

Volgens de veldpartijen zijn er al veel goede voorbeelden van hoe de zorgsector aan duurzaamheid werkt. Echter, er zijn ook kanttekeningen te maken, schrijven ze aan de Kamerfracties. ‘De ingezette weg is lang en hobbelig, de praktijk van de zorg is weerbarstig. Het ontbreekt aan stimulerende financiering en de wet- en regelgeving en administratieplichten sluiten niet op elkaar aan. En dit knelt. Naast de inzet van onze zorgprofessionals, zorg-organisaties, stakeholders en gemeenten om de duurzame doelen te realiseren, helpt het ons als het nieuwe kabinet de ingezette lijn van verduurzaming nog meer stimuleert en ondersteunt.’

10 miljard euro nodig

De sector heeft als doelstelling een reductie van de C)2-uitstoot van tenminste 95 procent tegen 2050. Onderzoeksinstituut TNO heeft berekend dat hiervoor ten minste 10 miljard euro aan extra investeringen nodig is. Dit komt neer op extra investeringen van ongeveer 167 miljoen euro per jaar voor de ziekenhuiszorg en eenzelfde bedrag voor de langdurige zorg. Deze investeringen zijn nodig om gebouwen te verduurzamen, installaties aan te sluiten op alternatieve/regionale energiebronnen alsmede onderzoek te faciliteren naar duurzame alternatieven, aldus de Green Deal-partijen.

Harmonisatie van wetgeving

De partijen vragen verder om een aanpassing van wet- en regelgeving die de verduurzamingsopgave hindert. “Op het thema ‘energiebesparing’ komen er nu uit drie ministeries vier elkaar overlappende wetten die apart gehandhaafd worden (Europese Energie-Efficiency Richtlijn, Activiteitenbesluit met de erkende maatregelen energiebesparing, Informatieplicht en Energy Performance Building Directive). Wij pleiten voor het devies: eenmalige registratie voor meervoudig gebruik en inzetten op harmonisatie van wetgeving.”

Stimuleringspakket

Van het nieuwe kabinet vragen de Greendeal-partners om in het regeerakkoord een stimuleringspakket op te nemen dat de ingezette verduurzaming verder ondersteunt. “Concreet verzoeken wij het ministerie van EZ&K om tot 2030 gerichte gelden voor de zorg te labelen, bijvoorbeeld via (exploitatie)subsidies of fondsen, voor de uitvoering van de Green Deal Duurzame Zorg op de pijlers reductie CO2-voetafdruk, circulaire bedrijfsvoering, gezondheidsbevorderende omgeving en medicijnen uit afvalwater”, aldus de ondertekenaars van de Greendeal Duurzame Zorg.

De brief aan de Kamerfractie is ondertekend door ActiZ, De Nederlandse GGz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.