Zorgaanbieder Ambiq krijgt nieuwe bestuurder

Anita Schemmekes is per 1 april 2023 bestuurder van jeugdzorginstelling Ambiq. Zij volgt José Schilderinck op die met pensioen gaat.

Schemmekes werkt op dit moment als directeur intensieve zorg kind en jeugd bij Philadelphia. Zij heeft jarenlang ervaring als (kinder)verpleegkundige. En heeft verschillende eindverantwoordelijke functies binnen de gezondheidszorg gehad, zowel zorginhoudelijke als bedrijfsmatig.

Zorgorganisatie Ambiq

Ambiq is een specialistische zorgaanbieder in Noord- en Oost Nederland en biedt behandeling en begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Ambiq is expert op het gebied van trauma, seksualiteit, hechting en agressie.

In het persbericht zegt Schemmekes: “Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan. Ambiq is een prachtige organisatie met een stevig inhoudelijk fundament. Samen met collega’s ga ik graag aan de slag om de toekomst van Ambiq verder vorm te geven binnen het dynamische speelveld van de jeugdzorg.”

En Susanne Terporten, lid raad van toezicht: “De raad heeft er alle vertrouwen in dat Ambiq onder de leiding van Anita Schemmekes in goede handen is. Met haar opgedane kennis en ervaring vanuit zowel de inhoudelijke als zakelijke kant kan Anita een belangrijke bijdrage leveren aan het bestendigen van de toekomst van Ambiq.”