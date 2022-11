Zorgaanbieder Frion maakt stap naar acht-uursdiensten

Dat betekent wel dat medewerkers anders te werk gaan. Zo is combinatie gewenst van het werken op de woningen en dagbesteding, om zo acht-uurdiensten te creëren. Dat is anders dan medewerkers gewend zijn.

Kleine of korte diensten wil Frion niet meer. Die kunnen alleen nog incidenteel bestaan. Eventueel kan een acht-uursdienst geknipt worden in twee diensten van vier uur.

Voorkeuren aangeven

Om te komen tot een passend rooster geven medewerkers hun voorkeuren aan. Dit gaat zowel over werk- en vrije dagen, maar ook over hoe je wilt werken: op een vast team, of juist meer flexibel. Medewerkers kiezen wat past bij hun levensfase, hun leefsituatie en waar de medewerker plezier aan beleeft.

Ook is er nu een vast jaarrooster zodat ruim van tevoren bekend is wanneer medewerkers werken. “Dit biedt voordelen voor medewerkers zelf en helpt bij het terugdringen van het personeelstekort”, zegt bestuurder Hugo Broekman. “Bovendien zien cliënten zo meer een vertrouwd gezicht en dat voorkomt ontregeling.”

Effecten

Frion startte na de zomervakantie met de beweging naar de acht-uursdiensten. Het heeft Frion nu drie fte aan extra uren van eigen medewerkers opgeleverd. Voor die ruim honderd uren is er dus geen vacature en geen inval. “We verwachten dat meer mensen extra uren willen werken, omdat we nog midden in de beweging zitten. Als mensen zien dat dit loopt, ontstaat er ook weer ruimte thuis en dat biedt vaak mogelijkheden”, aldus Broekman.

Broekman merkt ook effect bij medewerkers zelf. “Een flink aantal collega’s kon niet wachten tot het zo ver was. Eindelijk niet meer terug hoeven te komen voor een paar uurtjes. We merken ook meteen dat mensen graag meer willen werken. Je pakt er makkelijk een paar uurtjes bij als het op dezelfde dag is.”