Zorgaanbieders somber over financiële toekomst

Ondanks de aangekondigde maatregelen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten leidt de coronacrisis tot aanhoudende financiële onzekerheid bij zorginstellingen. Ze zijn pessimistischer over hun jaarresultaat over 2020 dan een maand geleden.

Dat blijkt uit de tweede corona-peiling van de financiële Zorgthermometer van Fizi, de vereniging van financials in de zorg, in samenwerking met Finance Ideas. Zorgaanbieders blijven de komende maanden een daling van de liquide middelen verwachten. Wel lijken zij meer vertrouwen te hebben dat de aangekondigde maatregelen een liquiditeitstekort tegengaan: 13 procent van de respondenten verwacht de komende drie maanden een tekort aan liquide middelen, terwijl dit vorige maand nog 18 procent was.

Lager resultaat

In de Financiële Zorgthermometer verwacht 88 procent van instellingen een lager jaarresultaat te zullen behalen – meer dan de helft verwacht zelfs een 54 procent een “aanzienlijk lager jaarresultaat”. Dat is 15 procent meer dan een maand geleden. De medisch-specialistische sector is het meest pessimistisch: daar anticiperen negen van de tien ondervraagden een veel slechter resultaat.

Banken

Fizi-voorzitter Jorrit Wigchert: “De zorgen verschuiven onder andere naar de administratieve lasten rondom de verantwoording van de coronabijdrages. Daarnaast is er de zorg over het kunnen voldoen aan de eisen in de overeenkomst met banken. De omzet staat onder druk, de kosten lopen op en het resultaat wordt bedreigd.”

Pim Diepstraten, partner bij Finance Ideas: “Het is van belang dat zorginstellingen op korte termijn zekerheid krijgen over de financiële maatregelen vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren. Niet alleen voor de financiële continuïteit, maar vooral om de strategie en investeringen te realiseren.”