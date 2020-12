ZorgAccent verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Edwin Hummel treedt per 1 januari 2021 toe tot de raad van toezicht van ZorgAccent. Hij volgt Frank van der Lee op. Van der Lee beëindigt na 8 jaar toezichthouderschap, waaronder het voorzitterschap van de auditcommissie, op 31 december 2020 zijn werkzaamheden. Hummel neemt ook het voorzitterschap van de auditcommissie over.

Edwin Hummel heeft in de rol van toezichthouder, bestuurder en manager veel ervaring en kennis opgedaan in diverse sectoren van de zorg, zo laat de organisatie weten. Tot 1 januari 2021 is hij voorzitter raad van bestuur a.i. bij de Stichting Santé Partners, een organisatie met thuiszorg, sociaal domein en wonen en behandeling. Daarnaast is hij voorzitter raad van commissarissen bij de HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG), voorzitter raad van commissarissen bij de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) en lid raad van toezicht van Stichting Mee Samen.

ZorgAccent is onder meer actief in de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken.