Zorgbond NU’91 wil snel goede voorlichting over vaccineren

Zorgbond NU’91 wil dat er snel goede voorlichting komt over het vaccineren tegen het coronavirus. “Daar zullen wij ook een steentje aan bij gaan dragen. De mogelijkheden die wij hebben om met de leden te communiceren, zullen wij gebruiken om ze van juiste informatie te voorzien”, zegt een woordvoerster van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Ook wil de organisatie in gesprek blijven over vaccinvoorlichting met het ministerie van Volksgezondheid en werkgevers. Uit een peiling onder zo’n 3300 leden van NU’91 blijkt dat slechts een derde van de zorgprofessionals van plan is zich te laten vaccineren. Bijna evenveel mensen weten het nog niet.

Zorgmedewerkers behoren samen met ouderen en kwetsbaren tot de groep mensen aan wie het kabinet voorrang wil geven bij het vaccineren. De groep zorgprofessionals die twijfelt over een prik, vindt dat er nog veel onduidelijk is over het vaccin. (ANP)