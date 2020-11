Zorgbonus gaat 800 miljoen meer kosten door extra aanvragen

Het kabinet heeft voor veel meer zorgmedewerkers aanvragen ontvangen voor de coronabonus van 1000 euro dan was verwacht. Daardoor gaat de zorgbonus dit jaar 800 miljoen euro meer kosten dan de 1,4 miljard euro die ervoor was gereserveerd. Dat blijkt uit de najaarsnota, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

Over de zorgbonus was dit jaar al veel te doen. Het kabinet had een lijst van beroepen opgesteld die ervoor in aanmerking zouden komen, maar zorginstellingen konden zelf uitzonderingen maken. De regeling wekte al snel wrevel. Verschillende partijen in de Kamer pleitten voor een ruimhartigere regeling.

Daarnaast waren er ook zorginstellingen, zoals ziekenhuisgroep Haaglanden MC, die de bonus voor al het personeel aanvroegen. Mensen die meer dan twee keer modaal verdienen zijn uitgesloten van de bonus. (ANP)