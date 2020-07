Zorgen bij Brabantse zorgbestuurders om lakse houding

De directeuren van de GGD West-Brabant en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn bezorgd over de steeds laksere houding van mensen met betrekking tot de coronarichtlijnen. Ze waarschuwen in het AD dat de kans op een tweede golf van het coronavirus toeneemt.

Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant, zegt dat uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel mensen die zich hebben laten testen, gewoon de straat opgaan voordat de uitslag binnen is. “Onze medewerkers hebben geregeld mensen aan de telefoon die na zo’n test in de stad lopen, of bij vrienden op bezoek zijn, of toch zijn gaan werken”, zegt Van der Zijden in de krant. “Het gedrag van mensen baart ons echt zorgen.”

Zorgwekkend

Ook Bart Berden directeur van het TweeSteden-ziekenhuis en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant, ziet dat mensen de adviezen steeds vaker in de wind slaan. “Veel mensen worden losser. We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”

Meer brandhaarden

Volgens beiden is de situatie momenteel nog hanteerbaar, maar zullen de aantallen oplopen. “Je ziet gewoon steeds meer kleine brandhaardjes. Nu is dat nog overzichtelijk, maar mensen moeten zich vanaf nu écht serieus aan de coronamaatregelen gaan houden”, zegt Van der Zijden.

Kanarie in de kolenmijn

“De ervaringen van de GGD bij het bron- en contactonderzoek zijn wat mij betreft de kanarie in de kolenmijn, het vroegste signaal dat mij vertelt dat we echt moeten gaan uitkijken. Als het aantal brandhaarden toeneemt, vertaalt zich dat uiteindelijk in meer ziekenhuis- en uiteindelijk ook ic-opnames”, aldus Berden. “Dat gaat gewoon gebeuren, dat is zo logisch als wat. Ik kan me daar kwaad over maken.” (ANP)