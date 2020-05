Zorgen over beschikbaarheid personeel in OK’s

“Nu ziekenhuizen naast de coronazorg ook de gewone zorg weer opstarten, wordt opnieuw veel gevraagd van het personeel in operatiekamers”, zegt Mimoen Ahmidi, voorzitter van de NVLO. “Dit zijn de mensen die de afgelopen periode veel hebben geholpen, met name op de IC’s en de spoedeisende hulp. Je zou hen nu de tijd moeten geven om te recupereren, maar dat wordt zeer moeilijk.”

Personeel van IC en SEH kunnen namelijk niet bijspringen op de operatiekamers, zoals andersom wel gebeurde. “Er bestaat een reëel risico dat we aan het einde van het jaar te maken krijgen met een volledig opgebrande ‘hotfloor’, zoals in ziekenhuizen de intensive care en operatiekamers worden genoemd.”

Lessen uit de crisis

Dat kan volgens Ahmidi structureel worden voorkomen, door lessen te trekken uit de crisis: “Kijken naar wat goed ging en wat niet. De saamhorigheid in de zorg is zoals altijd groot, meer dan ooit waren verschillende professionals bereid om uit hun comfortzone te komen en elders te gaan helpen. SEH, IC en huisartsenposten werden allemaal opgeschaald. De regeltjescultuur werd even opzij gezet en men durfde weer eens out of the box te denken en te handelen.”

Opschalen

De crisis kan ons de ogen openen voor de noodzaak om de basis te veranderen en de opleiding voor IC en OK/recovery congruenter te maken, aldus Ahmidi. “De minister heeft al iets geroepen over het structureel meer opschalen van de IC in Nederland, maar waar halen we de verpleegkundigen vandaan? Mijn antwoord is: opleiden, maar dan niet meer op de traditionele manier. Meer kijken waar in de keten de synergie zit en durven daar gebruik van te maken. Dat geldt ook voor de IC-artsen, want ook daar was een tekort en moesten in allerijl andere artsen klaar worden gestoomd om te kunnen helpen.”