Zorgen over tekort aan psychofarmaca door sluiting InnoGenerics

MIND, de organisatie die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, maakt zich “ernstige zorgen” over een mogelijk tekort aan bepaalde medicatie als gevolg van de sluiting van de medicijnfabriek InnoGenerics. Dat bedrijf uit Leiden maakte volgens MIND ook zogenoemde psychofarmaca, medicatie die wordt gebruikt voor de behandeling van psychische aandoeningen. InnoGenerics stopte deze week met de productie.

MIND maakt zich zorgen om de beschikbaarheid van de medicijnen carbamazepine en temazepam. Dat eerste middel wordt gebruikt bij de behandeling van onder meer bipolaire aandoeningen en het tweede is een kalmeringsmiddel. InnoGenerics was volgens een woordvoerster van MIND het enige bedrijf in Nederland dat deze twee medicijnen maakte. Met de sluiting van de fabriek wordt Nederland dus afhankelijk van het buitenland voor de beschikbaarheid van deze psychofarmaca, zo legt ze uit.

Uitvoering ijzeren voorraad mogelijk lastig

De organisatie roept gezondheidsminister Ernst Kuipers op “zicht te krijgen op de risico’s van de sluiting en de ijzeren voorraad van deze psychofarmaca te garanderen”. Onder meer groothandelaren van geneesmiddelen zijn sinds dit jaar verplicht een noodvoorraad (‘ijzeren voorraad’) van medicijnen aan te houden. MIND noemt “de intentie” achter deze regel “goed”, maar wijst er wel op dat de prijzen voor bepaalde psychofarmaca erg hoog kunnen zijn. Dat maakt, ook gezien de afhankelijk positie van Nederland ten opzichte van buitenlandse producenten, de uitvoering van de regel mogelijk lastig.

Het ministerie van Volksgezondheid liet eerder al weten dat het faillissement van InnoGenerics komende maanden mogelijk tot een tekort aan bepaalde medicijnen gaat leiden.

Veel stress

Volgens de vereniging van mensen met een bipolaire aandoening, Plusminus, is het voor veel patiënten belangrijk om te kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van medicijnen. “Onzekerheid of je medicijnen wel of niet beschikbaar zijn bij de apotheek, kan voor veel stress zorgen”, aldus voorzitter Henk Mathijssen van Plusminus, dat is aangesloten bij MIND. “Nederland koopt sterk in op prijs met als gevolg dat bij schaarste Nederland niet of onvoldoende geleverd krijgt. Met als gevolg dat patiënten de dupe worden van het huidige Nederlandse inkoopbeleid.” (ANP)