Zorgen RIVM omdat aantal besmettingen niet daalt

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet of nauwelijks, en dat terwijl de herfst voor de deur staat. Dat baart het RIVM zorgen. “De circulatie van het virus stabiliseert en blijft aanzienlijk. Dat is een punt van zorg”, aldus Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het OMT.

Het coronavirus gaat vooral rond in de herfst, die volgende maand begint, en de winter. “Het seizoenseffect op het reproductiegetal is 10 tot 15 procent. Dat gaat zich tegen ons keren”, aldus Van Dissel. Daar komt bij dat half september het kabinet het voornemen heeft de coronamaatregelen te versoepelen.

Twee uitbraken

Volgens Van Dissel zijn er in feite twee uitbraken aan de gang: een onder gevaccineerden en een onder mensen die niet gevaccineerd zijn. “De belangrijkste verspreiding is onder de groep die niet immuun is. Voor een deel loopt dat over naar de groep die wel immuun is.”

Van de mensen die nu in ziekenhuizen worden opgenomen vanwege coronaklachten, is bijna driekwart niet of nog niet helemaal gevaccineerd. Zo’n 15 procent van de opgenomen coronapatiënten is volledig gevaccineerd. Bij een deel werkt het vaccin niet goed door problemen met hun afweersysteem. (ANP)