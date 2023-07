Zorggroep opent acute zorgafdeling voor kwetsbare ouderen uit Albert Schweizer Ziekenhuis

Op deze nieuwe afdeling zijn eerstelijns verblijfbedden beschikbaar voor oudere, somatische patiënten die op de spoedeisende hulp gezien zijn, geen opname-indicatie voor het ziekenhuis hebben, maar ook niet terug naar huis kunnen. Met name voor de spoedeisende hulp biedt de afdeling uitkomst en een betere doorstroming van patiënten.

Speciaal behandelteam

Bij de nieuwe afdeling krijgt de patiënt een behandelteam dat zich richt op terugkeer naar huis en op het regelen van vervolgzorg. Als blijkt dat de patiënt na anderhalve week nog niet naar huis kan, zorgt het team voor ‘een passende plek elders’. “Stel dat we circa tien patiënten per week deze nieuwe route kunnen bieden, dan brengt dat het aantal verkeerde-beddagen van het ziekenhuis al flink omlaag”, zegt Trudi Verweij, teamleider bij PZC Dordrecht.

Geen totaaloplossing

De opening van de acute zorgafdeling biedt geen totaaloplossing, zegt de groep, want er liggen ook patiënten in het ziekenhuis te wachten die aanvankelijk met reden opgenomen zijn geweest, maar bijvoorbeeld intensieve thuiszorg nodig hebben, of al een indicatie hadden voor een verblijfsplek in een verpleeghuis. Ook verwarde patiënten en patiënten met dementie of verslavingsproblematiek kunnen niet opgenomen worden op de acute zorgafdeling.

Het is de bedoeling dat de nieuwe route structureel wordt aangeboden, het gaat niet om een tijdelijke proef.

