Zorggroep Orpea in geldproblemen

De Franse zorggroep Orpea, die ook in Nederland actief is, verkeert in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft een schuld van 9,5 miljard euro. Om die te verkleinen wil de directie onderdelen afstoten, vastgoed verkopen en vertrekken uit sommige landen, heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

In Nederland is Orpea eigenaar van de merken Allerzorg, Bloemendael, Compartijn, Dagelijks Leven, Van Hollant, Wonen bij September, Woonzorgnet en Zorggroep ’t Zicht. Sommige van die organisaties zijn vorig jaar overgenomen. De Nederlandse merken hebben volgens Orpea 112 locaties met bij elkaar meer dan 2500 bedden.

In een verklaring zeggen de Nederlandse Orpea-dochters dat ook zij vastgoed zullen verkopen om het terug te huren “net zoals we in het verleden ook al deden”. Over de “uitdagende” financiële situatie zeggen ze: “De problemen die Orpea in een aantal landen heeft ondervonden hebben ons niet geraakt. Nederland wordt door Orpea gezien als een kernland waar ze trots op is en Orpea zal zich dan ook niet terugtrekken uit Nederland.” (ANP)