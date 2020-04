Zorghotel in Urmond gaat weer dicht

Het zorghotel in het Limburgse Urmond gaat met ingang van 27 april dicht. Maar de deur van het coronacentrum blijft wel op een kier staan, voor het geval de opvang van zieken toch nodig blijkt.

Toestroom

Dat maakte voorzitter Jack Jansen van het Van der Valk hotel bekend. Nu liggen er tien patiënten, terwijl het hotel een capaciteit heeft van ongeveer 250 bedden. Vorige maand werd in het hotel het eerste coronacentrum geopend toen er een grote toestroom van zieken dreigde. Het zorghotel diende als opvang voor mensen die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis opgenomen te worden, maar om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen blijven.

Huisartsen

De huisartsenpost bij het zorghotel in Urmond blijft open. De medewerkers van het coronacentrum in het Van der Valkhotel keren terug naar hun eigen werkplekken: Envida, de Meandergroep en het Zuyderland ziekenhuis. Mocht dat nodig zijn, dan zijn ze weer direct inzetbaar in Urmond. (ANP)