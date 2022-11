Zorginstelling moet cliënten laten gaan wegens slechte kwaliteit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf AKFA al eerder een waarschuwing, onder meer omdat de medewerkers niet de juiste deskundigheid in huis hadden en ook omdat bepaalde risico’s niet goed in beeld waren gebracht. Maar die zogenoemde aanwijzing van de inspectie zette geen zoden aan de dijk. Er is onvoldoende verbetering en er moet moet nu snel een einde komen aan “deze risicovolle situatie”, aldus de inspectie, ook al is het bestuur van de organisatie toch al van plan met de zorgverlening aan deze groep cliënten te stoppen. (ANP)