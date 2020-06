Zorginstellingen presenteren Helpdesk Digitale Zorg

“Er zijn grote stappen in de regio gemaakt in de digitalisering van zorg”, zegt Merlijne Sonneveld. Zij is als manager innovatie bij Amaris Zorggroep nauw betrokken bij het project. “Veel zorgverleners hebben hun weg gevonden in het digitale contact met hun patiënten en cliënten.” Niet alle patiënten hebben genoeg digitale vaardigheden om daar optimaal gebruik van te maken.

Vrijwilligers

De Helpdesk Digitale Zorg Gooi & Vechtstreek en Eemland kan uitkomst bieden, verwachten initiatiefnemers Zorg Innovatie Huis, Amaris Zorggroep, Huisartsenvereniging GHO-GO en Tergooi. Daar geven vrijwilligers antwoord op vragen over bijvoorbeeld beeldbellen met zorgverleners of het bekijken van instructievideo’s.