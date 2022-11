Zorginstituut: coronamedicijn alleen voor risicogroepen vergoeden

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in een eerste beoordeling geconcludeerd dat Paxlovid voor de meeste patiënten met een coronavirusinfectie niet zinvol is, maar alleen voor een zeer kleine groep patiënten. Dit komt onder andere doordat het merendeel van de Nederlandse samenleving ondertussen door vaccinatie of besmetting een vorm van immuniteit heeft tegen het coronavirus.

Risicogroepen

Paxlovid zou dus alleen moeten worden vergoed voor medische risicogroepen zoals beschreven in de Nederlandse richtlijnen van artsen. Mensen die volgens de huidige richtlijnen van Nederlandse artsen en Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) mogelijk in aanmerking komen voor een behandeling met Paxlovid zijn:

• Mensen zonder antistoffen tegen corona én die een verhoogd risico hebben door hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening.

• Mensen met een ernstig verminderde afweer die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan mensen die net een orgaantransplantatie hebben ondergaan of kankerpatiënten die minder dan drie maanden voor hun vaccinatie chemotherapie hebben gehad.

Snel beschikbaar

Om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken, wil het Zorginstituut dat het medicijn snel beschikbaar komt voor deze patiënten. Voor een snelle beschikbaarheid van Paxlovid in Nederland heeft het Zorginstituut een voorlopige vrijstelling verleend voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Dat wil zeggen dat het Zorginstituut op een later moment beoordeelt in hoeverre de effecten van het medicijn de hoogte van de prijs rechtvaardigen.

Maximaal 74 miljoen euro

In het advies aan de minister benadrukt het Zorginstituut dat de prijs van 1242 euro voor een behandeling die de fabrikant vraagt veel hoger is dan bedragen die in de media zijn genoemd over de prijs in andere landen. Zo zou de Amerikaanse overheid 500 dollar per behandeling betalen. De schatting is dat vergoeding van Paxlovid uit het basispakket de samenleving minimaal 33 miljoen en maximaal 74 miljoen euro kost in het komende jaar.

Het Zorginstituut evalueert over een jaar of een herbeoordeling van Paxlovid nodig is.