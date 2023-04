Zorginstituut eist meetinstrumenten in nieuw kwaliteitskompas 

Zorginstituut Nederland (ZiN) geeft de partijen die werken aan het nieuwe kwaliteitskompas meer tijd om een concrete aanpak en afspraken over passende zorg te maken, inclusief meetinstrumenten. Want dat is waar het nu aan ontbreekt, vindt ZiN.

Het generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gaat het kwaliteitskader wijkverpleging en verpleeghuiszorg vervangen. De partijen, onder leiding van Lea Bouwmeester, krijgen tot 1 december 2023 extra de tijd om het kompas te concretiseren.

Volgens ZiN ligt er “een mooie en gedragen visie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning rond de cliënt passend te maken”, zegt de woordvoerder. “We zien dit als een go. We honoreren het verzoek van het veld om door te mogen om de bouwstenen van het Generiek kompas verder uit te werken. We zijn onder de indruk van en hebben respect voor alle energie en denkkracht waarmee in korte tijd een gedragen visie is ontwikkeld, en de sprong in het diepe die partijen nu samen maken. Maar de concrete aanpak en afspraken ontbreken nog.”

Te vrijblijvend

Toen het kompas in maart werd ingediend bij ZiN was een aantal grote partijen het er niet mee eens. Patiëntenfederatie Nederland, Verenso, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland vonden het kompas te vrijblijvend omdat er te weinig toetsbare afspraken in stonden. Vooral Patiëntenfederatie Nederland hamerde op het gebrek aan meetinstrumenten. “Ze willen verantwoording afleggen op de manier zoals zij dat willen, namelijk verhalend”, zei Dianda Veldman over de makers van het kompas. Voorbeelden van belangrijke criteria waar volgens de Patiëntenfederatie te weinig concrete en toetsbare afspraken over gemaakt zijn: advanced care planning, belasting mantelzorgers, medicatieveiligheid, PREM-, en PROM-gegevens.

Personele bezettingsnorm

V&VN had gewild dat met name op het gebied van teamsamenstelling meer stappen gezet zouden zijn, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Ook politiek gezien ligt de afwezigheid van de personele bezettingsnorm in het kompas gevoelig.

Integratie huidige kwaliteitskaders

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft niet getekend omdat ze vindt dat de inbreng en instemming nodig is van alle beroepsgroepen. Ze vindt dat zonder de deelname en steun van de beroepsgroepen het kompas zijn recht verliest. Ook wil ZN duidelijker terugzien dat de huidige kwaliteitskaders geïntegreerd worden in het nieuwe kompas, met name het kwaliteitskader wijkverpleging.

Naar passende zorg

ZiN heeft wil de partijen nu dus extra tijd geven. Dit besluit volgt na bestuurlijke gesprekken die het Zorginstituut heeft gevoerd. “We stellen vast dat de visie van het Generiek kompas door alle betrokken partijen wordt gedragen en dat nog verdere uitwerking nodig is. Deze extra tijd is belangrijk om de ingezette beweging naar passende zorg, die al uit het Generiek kompas spreekt, concreet te kunnen maken”, zegt voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.

Verleggen van focus

Een voorbeeld te geven van die beweging die nu geconcretiseerd moet worden is het verleggen van de focus op de eigen organisatie naar het organiseren van zorg en ondersteuning in een domein-overstijgend netwerk om mensen heen.

Gedragen procesvoorstel

Het Zorginstituut vraagt de betrokken partijen om op korte termijn ‘een gedragen procesvoorstel voor de concretiseringsslag’ te maken, inclusief meetinstrumenten.

Als het Generiek kompas aan de eisen van ZiN voldoet, kan het Zorginstituut dit per 1 maart 2024 opnemen. Het kompas kan dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het addendum en het Kwaliteitskader Wijkverpleging vervangen.