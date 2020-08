Zorginstituut en ZonMW subsidiëren ‘veelbelovende zorg’

Zorginstituut Nederland en ZonMW hebben een nieuwe tranche van het subsidietraject voor onderzoek naar ‘veelbelovende zorg’ geopende. De inschrijving loopt tot en met 22 september. Jaarlijks is er in het kader van de subsidieregeling 69 miljoen euro beschikbaar.

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moeten geïnteresseerden eerst een projectidee indienen. Het doel van de subsidieregeling is versnelde toegang tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.

Kostbaar

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Onderzoek hiernaar is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen komen daardoor vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiënten. Om hier verandering in te brengen is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld.

Effectiviteit

De regeling maakt tijdelijke financiering mogelijk van behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is wel dat er onderbouwd onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en kosten van de nieuwe zorg wordt gedaan in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Aan het eind van het onderzoek beoordeelt Zorginstituut of de zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en als zodanig in het basispakket kan worden opgenomen.

De regeling bestaat sinds 2019. In juni 2020 hebben de eerste vier projecten gezamenlijk een subsidie van 12,8 miljoen euro ontvangen. Het gaat om onderzoeken naar veelbelovende zorg bij pijn op de borst, de ziekte van Ménière, ernstige depressie en atriumfibrilleren.