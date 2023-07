Zorginstituut kan minister niet adviseren over migrainemiddelen

Zorginstituut Nederland kan geen advies uitbrengen aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een ruimere vergoeding van CGRP-remmers uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze middelen kunnen het aantal migrainedagen van mensen met episodische migraine verminderen, maar het Zorginstituut kan niet bepalen wat hiervoor een maatschappelijk aanvaardbare prijs is. Dat komt doordat de fabrikanten van de migrainemiddelen een deel van de gevraagde financiële informatie niet hebben aangeleverd.

Hierdoor kan het Zorginstituut niet bepalen of de prijs in een redelijke verhouding staat tot de werkzaamheid en gezondheidswinst voor patiënten. De CGRP-remmers zijn dure middelen, omdat de geschatte kosten per jaar in totaal meer dan 10 miljoen euro zijn.

Werkzaamheid

De werkzaamheid van de CGRP-remmers kon het Zorginstituut wel zorgvuldig beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat zij werken bij 25 procent van de mensen met episodische migraine. Behandeling met deze middelen leidt bij hen tot een halvering van het aantal migrainedagen per maand. Bij episodische migraine heeft iemand minder dan 14 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 4 dagen migraine. Voor deze mensen zijn ook andere migrainemiddelen beschikbaar in het basispakket. Deze zijn veel goedkoper en de kans dat ze werken is bij deze mensen even groot als bij gebruik van een CGRP-remmer. Een CGRP-remmer heeft alleen veel minder bijwerkingen en is daardoor aantrekkelijker om langdurig te gebruiken.

Oproep Zorginstituut

Peter Siebers, bestuurslid van het Zorginstituut, snapt heel goed dat het teleurstellend is voor mensen met episodische migraine dat de CGRP-remmers voorlopig niet beschikbaar komen in het basispakket: “CGRP-remmers zijn geen wondermiddelen, maar ze kunnen ontzettend veel betekenen voor een deel van de patiënten. Een halvering van het aantal dagen migraine per maand betekent een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven, zeker omdat CGRP-remmers minder bijwerkingen hebben dan de andere migrainemiddelen.

“Maar vergoeding van deze migrainemiddelen kan alleen tegen een redelijke prijs. Helaas kunnen we die prijs op dit moment niet bepalen. Het is erg jammer dat we de daarvoor benodigde financiële informatie niet van de fabrikanten hebben gekregen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het Zorginstituut. Wij roepen de fabrikanten op de mensen met episodische migraine niet nog langer in de kou te laten staan en de ontbrekende informatie alsnog bij het Zorginstituut aan te leveren.”