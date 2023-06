Zorginstituut verwelkomt twee nieuwe leden in de Kwaliteitsraad

Mariëlle Bartholomeus geeft als lid van de raad van bestuur van Rivas Zorggroep leiding aan ruim 5.000 medewerkers in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en aan 17 verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkzorg. Hiervoor werkte zij als neuroloog en medisch directeur in Bernhoven Uden. Bartholomeus volgt Sophia de Rooij per 1 juni op in de Kwaliteitsraad.

Transformatie

Jane Murray Cramm is hoogleraar persoonsgerichte zorg aan de Erasmus School of Health, Policy & Management. In haar werk staat diversiteit centraal. Murray Cramm wil meedenken en -bewegen met de ingezette weg naar passende zorg en samen beslissen. Zij treedt per 1 augustus aan als lid.

“Met Mariëlle en Jane verwelkomen we twee ijzersterke, enthousiaste en ruimdenkende leden in de Kwaliteitsraad. We zijn als Raad heel blij met deze versterking in tijden van grote transformatie”, reageert Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.