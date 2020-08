Zorgkaart-gebruikers geven hoge waarderingen ondanks corona

Ondanks dat veel zorg door corona de afgelopen tijd niet doorging, zijn patiënten en cliënten tevreden met de zorg die in wél doorging. Opvallend is dat ook de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen hoog scoort, de strenge bezoekregels ten spijt.

Dat blijkt uit data van ZorgkaartNederland. De inzenders zijn onder andere positief wanneer hun zorg ondanks corona gewoon doorgaat of wanneer zorgverleners alternatieven zoeken om toch zorg te bieden.

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie in april van dit jaar, bleek dat veel zorg is afgezegd of uitgesteld. Dat had vooral grote gevolgen voor fysiotherapie, thuiszorg en mantelzorg. Toch hebben zorggebruikers van maart tot en met juni 2020 toch bijna 33 duizend keer een waardering op ZorgkaartNederland achtergelaten.

Corona

In ruim zeven procent van deze waarderingen zeggen mensen iets over corona of covid-19. Vooral in de waarderingen over verpleeg- en verzorgingshuizen speelde dat een rol: een kwart van de vermeldingen waarin iets over corona werd gezegd ging over dit type zorg. Voor de zorg waarvoor ZorgkaartNederland-gebruikers waarderingen achterlieten met een toelichting over corona, geeft men gemiddeld een 8,7. Dat is 0,2 punt hoger dan het gemiddelde cijfer over alle waarderingen.

Het cijfer 8,7 is ook het gemiddelde voor verpleeg- en verzorghuizen, de vaakst gewaardeerde zorgsector op ZorgkaartNederland. Een opvallend resultaat, aangezien uit ander onderzoek blijkt dat de bezoekregeling grote negatieve invloed had op de kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten. Het hoogste gemiddelde rapportcijfer – een 9,5 – is echter voor fysiotherapiepraktijken. Minder positieve waarderingen zijn er over het gebrek aan anderhalve meter afstand, bijvoorbeeld in de wachtkamer van de tandarts.