Zorgkantoren komen instellingen langdurige zorg tegemoet

Als instellingen extra kosten moeten maken door het virus, worden die vergoed, als het nodig is in aangepaste voorschotten. En als instellingen minder inkomsten krijgen, wordt dit gecompenseerd, in elk geval tot 1 juni.

Voorschotten voor het werk

Zorgverzekeraars Nederland heeft de maatregelen maandag namens de zorgkantoren naar buiten gebracht. De tegemoetkoming is bestemd voor alle aanbieders van langdurige zorg, dus instellingen voor onder meer ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en zorg voor mensen met psychische problemen. Zulke instellingen krijgen voorschotten voor hun werk. De zorgkantoren zijn bereid om de bedragen over te maken die zorginstellingen “zonder uitbraak van het coronavirus” zouden hebben ontvangen”. Bovendien beloven de zorgkantoren soepel om te gaan met de manier waarop instellingen hun uitgaven moeten verantwoorden.

Acute zorg

De zorgverzekeraars kwamen vorige week al met een tegemoetkoming aan de acute zorg, dus onder meer de ziekenhuizen en de huisartsen. Alle extra kosten voor de behandeling van coronapatiënten “worden door alle zorgverzekeraars vergoed”, lieten ze onder meer weten. (ANP)