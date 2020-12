Zorgkantoren Nederland becijferen de ‘grijze golf’ per regio

“Ik denk dat als we deze cijfers niet hadden geweten, we een mentaal rustigere kerst hadden gehad”, geeft manager van het zorgkantoor van Menzis, Jan Megens, aan Zorgvisie toe. “Het zijn meer zorgbehoeftige ouderen dan we hadden verwacht. Toch zijn deze cijfers nodig voor je aan oplossingen gaat werken.”

Aannamen

Begin dit jaar was er veel aandacht voor de vergrijzing en wat dat in de toekomst vraagt van de verpleeghuizen en ouderenzorg. “Tijdens het gesprek kwamen we erachter dat, hoewel er een bewustzijn is van dát er een grijze golf op ons afkomt, niet bekend is om hoeveel mensen het precies gaat. Dat moet eerst op tafel komen, vinden wij. Anders maak je misschien verkeerde keuzes op basis van generieke aannamen,” zegt Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij zorgkantoor CZ, en samen met Megens woordvoerder namens alle zorgkantoren het woord voeren over deze regioplannen.

22.206 ouderen zonder zorg in 2025

Het aantal Wlz-klanten groeit van nu tot 2040 met 89 procent. Als de ouderenzorg geen veranderingen doorvoert in personeel en opvang zijn er in 2025 22.206 ouderen die geen zorg krijgen, terwijl ze daar wel recht op hebben volgens de huidige maatstaven. In 2040 zal dat aantal oplopen tot 122.814 mensen.

Regio

De zorgkantoren berekende ook de groei en verpleeghuiscapaciteit per regio. Daarin zijn grote verschillen te zien. In regio Flevoland groeit het aantal zorgbehoevende ouderen het hardst met 141 procent. In Apeldoor en Kennemerland juist minder hard dan gemiddeld: 72 procent. Er zijn landelijk 18 verpleeghuizen per 1.000 inwoners. Regionaal is dat ratio tussen de 13 en 25 verpleeghuizen per 1.000 inwoners.

Ondanks de regionale verschillen benadrukt Verlaan dat er geen regio is waar het niet knelt. Het is dus hoog tijd om met regionale partners – gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren en woningcorporaties – aan tafel te gaan zitten en concrete uitvoeringsafspraken te maken op het gebied van bouwen en personeelsbesparende activiteiten.

Politiek debat

Of de drempel voor een Wlz-indicatie omhoog moet en/of de kwaliteit van de zorg naar beneden moet, daar doen de zorgkantoren geen uitspraak over. Dat is een politiek en maatschappelijk debat. Op basis van de huidige maatstaven vereist 2.432 miljard aan zorgkosten per vijf jaar en nog eens 4.875 miljard aan investeringskosten in vastgoed.