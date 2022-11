Zorgkosten voor verwarde mensen stijgen fors

De kosten voor de medisch noodzakelijke zorg voor personen met verward gedrag zijn fors gestegen. Bedroegen ze in 2018 nog 18,3 miljoen euro, in 2021 waren ze 44,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de Verzekerden Monitor 2022 .

De subsidieregeling ‘noodzakelijke medische zorg’ is ingesteld om financiële belemmeringen weg te nemen voor noodzakelijke medische zorg aan mensen met verward gedrag zonder zorgverzekering. De regeling moet gemeenten in staat stellen om snel te handelen als ze te maken krijgen met medische zorg aan dak- en thuislozen en mensen met verward gedrag. De kosten stegen van 18,3 miljoen euro in 2019, 34,5 miljoen euro in 2020 naar 44,5 miljoen euro in 2021.

Verzekerden Monitor

De stijging was voorzien doordat de reikwijdte van de regeling in 2018 is veranderd na aanhoudende klachten uit het veld. Maar de stijging is wel groter dan toen is voorzien. Volgens de onderzoekers komt dit doordat in 2018 de verzekeringsplicht als vereiste is vervallen, waardoor de reikwijdte van de regeling is verbreed. Bovendien krijgt de regeling een steeds grotere naamsbekendheid. Verder neemt het aantal dakloze mensen toe.

Wanbetalers

Verder is er een einde gekomen aan de daling van het aantal mensen dat de premie voor de zorgverzekering niet meer betaalt. Uit de Verzekerden Monitor blijkt dat het aantal wanbetalers stabiel blijft. In 2015 waren er iets meer dan 312.000 wanbetalers. Twee jaar later was dat gedaald tot bijna 250.000 en nog twee jaar later tot ongeveer 200.000. Eind vorig jaar hadden 170.221 mensen hun premie niet betaald. Op 1 november van dit jaar stond de teller echter op zo’n 172.000, een heel lichte toename dus.

Dat het aantal wanbetalers in de afgelopen jaren is afgenomen, heeft volgens het ministerie “vermoedelijk te maken met extra inspanningen van zorgverzekeraars om mislukte betalingsregelingen te herstellen, en het wijst erop dat burgers de gesloten betalingsregeling beter (kunnen) nakomen.”

Van de 170.221 wanbetalers eind vorig jaar, hadden zo’n 100.000 al meer dan twee jaar die status. Ook dat is echter minder dan in de voorgaande jaren. Volgens het ministerie kan dat “mede te maken hebben met de inspanningen van gemeenten”, die contact opnemen met wanbetalers. Mensen kunnen de status ook weer verliezen en bij de meeste mensen gebeurt dat doordat ze een betalingsregeling treffen of doordat ze hun schuld daadwerkelijk helemaal aflossen. (Skipr/ANP)