Zorglandgoed in Rumpt verkocht

Skyberg heeft een zorglandgoed met 35 appartementen in Rumpt verkocht aan De Linge’s Woonzorg, een deelneming van Driestar en Estea. De organisatie heeft iets meer dan 6,5 ton betaald.

Dat meldt de website Vastgoedmarkt. Linge’s Zorglandgoed is een particulier zorgcomplex. De doelgroep is voornamelijk mensen met dementie. Op het perceel van ongeveer twaalf hectare worden zorgaanbod en natuur gecombineerd. Het Gelderse landgoed is ingericht met onder andere een boomgaard, moestuin en rolstoelvriendelijk wandelgebied. De groene omgeving wordt ingezet voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Bij start van het project is de aankoop van de grond en de financiering van de bouw door Solid Finance mogelijk gemaakt. BM Utiliteit heeft de bouw van het zorgcomplex gerealiseerd. Capital Value begeleidde het verkoopproces.