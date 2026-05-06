‘Structurele misstanden’ in Europese zorg: lage lonen en onbeschermd werk nemen toe

Slechte werkomstandigheden, laag loon en lange en onregelmatige uren zijn de norm voor werknemers in de langdurige zorg in Europa. Dat signaleert de European Labour Authority (ELA) in een recente studie onder dertig Europese landen. De hard groeiende caresector moet volgens de onderzoekers beter in de gaten gehouden worden om misstanden te voorkomen.

Beeld: Kobus Louw / Getty Images / iStock

Het EU-agentschap ELA zorgt ervoor dat regels omtrent werken over grenzen heen eerlijk en correct worden toegepast. Het publiceerde eind april een studie over de caresector, waaruit belangrijke knelpunten naar voren komen.

Slechte arbeidsmarktomstandigheden

Zo blijven de arbeidsmarkttekorten groeien in Europa. Vanwege de vergrijzing groeit de vraag naar zorgverleners in de sector sneller dan het aanbod. Desondanks zijn de arbeidsomstandigheden over het algemeen slecht. Lage lonen en lange, onregelmatige werktijden blijven de norm. De fysiek en emotioneel veeleisende aard van zorgwerk, gecombineerd met een vergrijzende beroepsbevolking, vergroot het risico op arbeidsongevallen.

Zwartwerk

In veel landen komt zwartwerken op grote schaal voor. Vooral bij zorg die in particuliere huishoudens wordt verleend. Deze vorm van zorg wordt vaak uitgevoerd door migranten die vanuit het buitenland via onderaannemingspraktijken worden geworven. Dit gebeurt vaak via informele netwerken en mond-tot-mondreclame. Hierdoor komen medewerkers vaker in risicovolle situaties terecht zonder adequate rechten of sociale bescherming.

Nederland

Nederland is als land veel minder afhankelijk van migranten voor zorgverlening in vergelijking met Zuid- en Oost-Europese landen. Daarom wordt Nederland expliciet genoemd als voorbeeld op het gebied van handhaving en aanpak van zwartwerk. Volgens de onderzoekers is de keerzijde hiervan dat de relatief formele arbeidsmarkt in Nederland tot zeer hoge kosten van langdurige zorg leidt.

