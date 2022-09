Zorgminister Kuipers schakelt bureau in voor zorg asielzoekers

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het bemiddelingsbureau Arts en Specialist ingeschakeld om medische zorg te regelen voor asielzoekers in de crisisopvang, schrijft hij in een Kamerbrief .

Normaal gesproken is de Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) hier verantwoordelijk voor, maar die kan volgens Kuipers op dit moment niet volledig voldoen aan de behoefte aan zorg.

Kosten voor COA

Arts en Specialist is een bemiddelaar die onder meer artsen, medisch specialisten en psychologen helpt in contact te komen met werkgevers. Kuipers vermeldt niet in de brief welke diensten dit bureau precies zal leveren, behalve dat het de druk moet verlichten op de GZA en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op sommige opvanglocaties is er ook op andere manieren voor gezorgd dat er zorg wordt verleend aan asielzoekers. De kosten zullen volgens Kuipers worden betaald door het COA.

Artsen zonder Grenzen

Kuipers reageert hiermee op vragen van Kamerleden Suzanne Kröger en Corinne Ellemeet van GroenLinks over een kritische brief van Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld. Volgens deze organisaties is de medische situatie in de noodopvang voor asielzoekers onhoudbaar en onverantwoord en dreigt die te escaleren. Ze roepen de minister op de leiding te nemen en een “nieuw humanitair drama” te voorkomen. (ANP)