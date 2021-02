Zorgondernemingen keerden 27,1 miljoen euro dividend uit

Zorgondernemingen in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg hebben in 2019 minstens 27,1 miljoen euro aan dividend uitbetaald. Het gaat om 119 zorgbedrijven die een deel van de winst niet in de zorg investeren, maar aan hun bestuurders en aandeelhouders uitbetalen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer en Follow the Money naar de jaarrekeningen.