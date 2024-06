Zorgorganisatie Amare is failliet

Zorgorganisatie Amare is donderdag 20 juni door de rechtbank van ’s-Hertogenbosch failliet verklaard . De financiële situatie binnen Amare is de afgelopen tijd verslechterd, waardoor de organisatie niet meer aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Amare is een zorgaanbieder uit Drunen die verschillende soorten zorg biedt, zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding, beschermd wonen en jeugdhulp. Ongeveer 85 werknemers bieden hulp aan z’n 800 cliënten.

Zorg gaat door

De medewerkers en cliënten zijn geïnformeerd over het faillissement. “De zorg voor de reeds bestaande cliënten zal de komende periode worden voortgezet”, meldt het bestuur van Amare op haar website. Het UWV neemt de salariskosten over van de medewerkers. Vanwege het faillissement zullen er geen nieuwe zorgtrajecten worden gestart.

Mogelijke overname

“Amare is een ondernemer met een gouden hart. We zijn ontzettend tevreden over de kwaliteit van zorg die zij bieden, maar helaas zijn ze geconfronteerd met problemen in de bedrijfsvoering”, reageert Peter van Steen, wethouder bij gemeente Heusden. “Voor ons als gemeente is het allerbelangrijkste dat de zorg 1-op-1 doorgaat. Daarom zijn we in nauw overleg met Amare, het zorgkantoor en de regio Hart van Brabant.”

De zorgorganisatie streeft ernaar op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden over de voortzetting van de zorg en de mogelijke overname van de zorgactiviteiten door een andere partij. “Er worden momenteel door alle betrokken partijen scenario’s uitgewerkt om te bekijken of en hoe de zorg en ondersteuning gecontinueerd kan worden”, aldus de gemeente Heusden. De curator besluit hier uiteindelijk over.