Zorgorganisaties: ‘CBS-cijfers verzorgingstehuizen zijn pijnlijk’

Verschillende zorgorganisaties hebben met afgrijzen kennisgenomen van de CBS-cijfers over de sterfte in verzorgings- en verpleeghuizen. Die tonen aan dat daar de afgelopen weken gemiddeld bijna twee keer zoveel mensen stierven als in de weken ervoor.

Volgens de branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ zijn de cijfers “verschrikkelijk, maar helaas niet verrassend”. Een woordvoerder noemt de ziekte “een sluipmoordenaar, die de meest kwetsbare mensen tot slachtoffers maakt”.

Schaarste

Volgens ActiZ is het hoog nodig dat er meer beschermende middelen en tests komen voor de zorgverleners, hoewel men realistisch moet blijven. “Er is sprake van schaarste, dus we moeten de middelen inzetten waar deze het hardst nodig zijn.”

Pijnlijke cijfers

De voorzitter van de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), Gerton Heyne, noemt de cijfers “pijnlijk”. Volgens hem onderstrepen de resultaten waarom het zo belangrijk is om meer beschermingsmiddelen en testmaterialen in te zetten in verzorgingstehuizen. “Verzorgenden kunnen het virus meenemen, waarna het z’n gang kan gaan in de huizen. Dit krijg je ervan als je moet werken zonder genoeg tests of bescherming.”

‘Ramp in verpleeghuizen’

Heyne vindt het positief dat de druk op de ic’s lijkt af te nemen, maar volgens hem is er een “ramp” gaande in de verpleeghuizen. “Veel mensen die daar ziek worden komen niet meer in aanmerking voor de ic en overlijden in het tehuis. Deze komen dus niet in de dagelijkse statistieken, maar zien we nu terug in de sterftecijfers. Het laat zien hoe erg de situatie daadwerkelijk is.” (ANP)