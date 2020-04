Zorgorganisaties dringen aan op meer beschermingsmiddelen

Zorgmedewerkers in de ouderenzorg hebben sneller en meer beschermingsmiddelen nodig om zich te kunnen beschermen tegen het coronavirus. De zorg voor met corona besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt anders vast te lopen. Daarvoor waarschuwt ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

Volgens ActiZ is er voortdurend een tekort aan mondkapjes, handschoenen en schorten. “We snappen dat er wereldwijd een run op beschermingsmiddelen is, maar de distributie van de beschermingsmiddelen door het ministerie van VWS gaat te traag. Er is meer snelheid nodig”, zegt ActiZ-woordvoerder en bestuurslid Conny Helder.

‘Onacceptabel beleid’

Ze noemt het huidige beleid onacceptabel. “We zullen onze medewerkers nooit dwingen tot onbeschermd werken in risicovolle situaties, maar hun risico’s nemen nu wel snel toe. Dat is onverantwoord.” (ANP)