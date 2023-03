Zorgorganisaties versterken wijkzorg Amsterdam

Veertien thuiszorgaanbieders in Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een convenant gesloten om nauwer samen te werken. De partijen spelen in op de uitgangspunten van IZA.

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt, aldus de partijen: “Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar.”

Toegankelijkheid

De organisaties maken afspraken over de toegankelijkheid van de thuiszorg, ook over de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie. Zo kan de beschikbare capaciteit van de wijkverpleging zo optimaal mogelijk worden benut. Behalve in IZA passen de afspraken ook in het programma ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’. Daarbij werken Zilveren Kruis, zorgorganisaties, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa samen.

Convenant is mijlpaal

Ronald van Weegen, voorzitter van het stedelijke Zorg in de Wijk-overleg en directeur Zorg in de Wijk bij Cordaan, noemt het convenant een mijlpaal: “De vraag van Amsterdammers naar goede thuiszorg is groot en aan die vraag kan niet door één organisatie worden voldaan. Dat kan alleen door gezamenlijk op te trekken en één aanspreekpunt te vormen.”

Het convenant wordt afgesloten voor twee jaar door zorgorganisaties Amstelring, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Leger des Heils, Madeliefje, Roza Zorg, Sara Thuiszorg, Sigma Zorg, Thuiszorg Lindeboom, ZenMo, Zorggroep Amsterdam Oost/ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgfront en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.