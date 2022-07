Zorgpakket traint verpleegkundigen in informatiebeveiliging

Infosequre, een bedrijf in programma’s en trainingen over digitaal beveiligingsbewustzijn, komt met een Zorgpakket Informatiebeveiliging voor ziekenhuizen. het pakket is ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden en geaccrediteerd voor één punt in het kwaliteitsregister V&VN.

Het zorgpakket bestaat uit vier korte verdiepingsmodules over de thema’s privacy, phishing, ransomware en onrechtmatige toegang tot het elektronisch patiënten dossier (epd). Het programma sluit aan bij het bestaande introductieprogramma informatiebeveiliging voor ziekenhuizen.

Prioriteit

“Informatieveilig werken heeft een hoge prioriteit binnen de zorg, aangezien er gewerkt wordt met veel gevoelige patiëntengegevens”, meldt Arjen Kuik. Hij is verantwoordelijk voor de zorgsector bij Infosequre. “Toch hebben ziekenhuizen vaak weinig ervaring met het aanleren van informatieveilig werken voor de mensen met de handen aan het bed. Tijd is schaars en afdelingen zijn onderbezet, waardoor cybersecurity trainingen niet de eerste prioriteit is. Daarom hebben we een speciaal security awareness programma ontwikkeld dat kort en bondig is en cyberbewustwording creëert voor een veilige digitale omgeving.”