Zorgpartijen Achterhoek steunen verzelfstandiging SKB

Een groot aantal zorgpartijen in de Achterhoek steunt de verzelfstandiging van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. “Wij geloven in goede en betaalbare zorg dichtbij. Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de leefkracht van ieder mens. Klein is het nieuwe groot.”

Dat zeggen het management, medisch staf en verpleegkundige raad van het SKB, Huisartsen Zorg Oost Achterhoek, Verloskundigen Achterhoek Oost, de wethouder zorg van Winterwijk en de plaatselijke actiegroep stichting Behoud SKB in een verklaring.

Naoberschap

“Naoberschap anno 2020 is wat ons betreft de sleutel om ook de komende jaren de zorg in onze regio te organiseren. Wij zorgen voor elkaar, met menselijke maat. Geen onpersoonlijke, gecentraliseerde kolos met grote pretenties op geografisch grote afstand van zijn patiënten, maar goede kwalitatief betaalbare zorg dichtbij.”

Vorige week kondigden het managementteam en de medische staf van SKB aan te willen defuseren met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ze vormen beiden Santiz. De raad van toezicht lijkt zich daarbij neer te leggen, maar wil eerst een onderzoek naar de voor- en nadelen van defusie. Daarop willen de zorgpartijen in de regio Winterwijk niet wachten.

Goede zorg

De ondertekenaars van de verklaring zijn tot het inzicht gekomen dat de huidige fusie met Slingeland “niet kan garanderen dat passende, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor de regio geborgd wordt”. Het gaat er volgens hen niet om hoe groot je ziekenhuis is, maar hoe goed je de patiënt kunt helpen.

“Wij organiseren in het belang van de patiënt de acute functies dichtbij. Voor complexe problematiek verwijzen wij (ook nu al) door naar Enschede of Arnhem. Onze streekziekenhuizen zijn twee fantastische basisziekenhuizen die graag samenwerken met de topklinische ziekenhuizen in Oost-Nederland. En dat dat ook voor mensen aantrekkelijk is om te werken, bewijst het aannemen van twee nieuwe gynaecologen in ons ziekenhuis.”

Zonder angst

De ondertekenaars nodigen de betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, overheid, ouderenzorg en thuiszorg uit om te praten over de toekomstige zorg in de deze regio: “Zonder angst, maar uitgaande van de kracht van ons mooie zelfstandige SKB.”