Zorgsector volop aan de slag met 1 april

Meerdere umc’s hebben 1 april aangegrepen om een grap uit te halen. Radboudumc introduceert het ‘wandelconsult’ en het LUMC vraagt het personeel neutraal LUMC-ondergoed te kopen voor onder het witte LUMC-uniform.

Het nieuwe wandelconsult bij het Radboudumc is bedacht in het kader van de Dag van de Preventie. Meer beweging is immers goed voor de arts en de patiënt. Er zijn natuurlijk wel wat problemen bij een consult in de buitenlucht, zoals het gebrek aan privacy. Radboudumc adviseert daarom gevoelige informatie niet te schreeuwen bij lawaai of tegenwind.

LUMC-ondergoed

Het LUMC zou diverse klachten hebben gehad over het feit dat er soms ondergoed zichtbaar is. Daarom moeten medewerkers verplicht neutraal LUMC-ondergoed dragen. Er is keuze tussen de boxer (m), de slip (v) en de string (m/v). Alle variaties zijn wit met een logo van het LUMC op de band.

Gepast gedrag

Ook het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft een steentje bijgedragen aan de 1 april grappenmakerij. De naam zou aangepast worden naar Zelfevaluatie & Gepast Gedrag. Nog steeds dezelfde afkorting, “maar dan net een tikkeltje eerlijker over waar het echt om gaat”. Volgens de programmamakers zou de zorg baat hebben bij een cultuur waarin het normaal is om kritisch te kijken naar de zorg die wordt geleverd, mee te doen aan lopende zorgevaluaties en de resultaten daarvan snel te duiden in richtlijnen en pakket. “Gepast gebruik begint bij gepast gedrag.”

Friese klompen

Bij Frisius MC gebruiken ze vanaf vandaag geen werkklompen meer maar échte Friese klompen. “Waarom? We zijn natuurlijk een Frysk ziekenhuis. Daarnaast zou het ritmische klompgeluid op de gang volgens onderzoek een rustgevend effect hebben op patiënten en collega’s.”