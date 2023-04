ZorgSpectrum is Topcare-expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg

Topcare-expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek te doen en de resultaten daarvan toe te passen in de praktijk.

‘Mooie onderzoeken lopen’

ZorgSpectrum heeft het predicaat behaald voor de geriatrische revalidatiezorg, revalidatie gericht op kwetsbare ouderen, op verschillende locaties. Het gaat om de locaties Ervenstaete in Houten en De Geinsche Hof in Nieuwegein. Daarnaast ook de revalidatie-afdeling in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Regina Falck, directeur behandeling en expertise klant- en marktontwikkeling, nam het certificaat in ontvangst: “We hebben mooie onderzoeken lopen, waaronder een slaaponderzoek en onderzoek naar sarcopenie. We hebben ook een onderzoeksagenda die aansluit op het maatschappelijke thema ‘beter naar huis’.